Донецк, 26 апреля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. В Донецке 25 апреля при обстреле украинскими боевиками погибли два человека, ещё пятеро получили ранения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По официальным данным, на улице Ивана Сусанина в результате удара ВСУ погибла женщина. Здесь же ранения получили мальчик 2010 года рождения и две женщины 1954 и 1957 годов рождения.

На улице Дмитрия Донского при обстреле погиб мужчина 1982 года рождения, были ранены женщины 1957 и 1993 годов рождения.

Также повреждения получили школа № 80, газопровод и несколько жилых домов, в том числе многоквартирный.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля ВСУ обстреляли территорию ДНР 21 раз, выпустив 63 единицы различных боеприпасов. На донецком направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на горловском — 8 обстрелов. В результате ударов погиб один мирный житель, ещё шесть гражданских лиц, в том числе один ребёнок, получили ранения различной степени тяжести. Повреждены 17 жилых домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.

По городу Токмаку в Запорожской области 25 апреля ВСУ выпустили три управляемые авиабомбы. Прилёт зафиксировали в 15:40. Две бомбы сбили средствами ПВО, одна достигла цели и поразила пятиэтажный жилой дом. В результате обстрела ранения получили четыре местных жителя, состояние двоих из них тяжёлое. Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Токмака.