Токмак, Запорожская область, 26 апреля, 2024, 00:16 — ИА Регнум. В городе Токмаке в результате атака ВСУ на жилой дом пострадали четыре человека, состояние двоих из них тяжёлое. Об этом 25 апреля сообщили в Министерстве здравоохранения Запорожской области.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя. Из них двое находятся в тяжёлом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Токмака», — уточнили в ведомстве.

В региональном Минздраве отметили, что при необходимости пострадавших переведут в другие медицинские учреждения.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля украинские боевики нанесли удар по многоэтажному жилому дому в запорожском Токмаке. На место выехали оперативные службы, организованы аварийно-спасательные работы, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

ВСУ выпустили по Токмаку три управляемые авиабомбы. Прилёт зафиксировали в 15:40. Две бомбы сбили средствами ПВО, одна достигла цели и поразила пятиэтажный жилой дом, пояснил источник ИА Регнум.

Губернатор Пензенской области (регион является шефом Токмака. — Прим. ред.) Олег Мельниченко уточнил, что под завалами обстрелянной ВСУ многоэтажки могут находиться люди. По его словам, спасатели из Пензы также участвуют с коллегами из Запорожской области в разборе завалов.

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Всего задействованы 40 человек, спецоборудование и тяжёлая техника. Работы продолжатся и в ночное время. Жильцов дома эвакуировали. Спасатели разбирают перекрытия пятого этажа. Мельниченко добавил, что в результате атаки укронацистов повреждения получили пять жилых домов и здание детского сада.