Москва, 17 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Украинским загранучреждениям в Европе поручили готовиться к аннулированию загранпаспортов граждан Украины, которые выехали за границу без справки от военкомата, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Посольствам Украины в европейских странах, в том числе Германии, Франции, Италии, Польше, Испании, <…> дана команда готовиться к предстоящему введению летом процедуры аннулирования загранпаспортов украинцев», — заявил Рогов «РИА Новости».

Он рассказал агентству, что эта информация получена от лояльных источников из окружения главы киевского режима Владимира Зеленского. Основания для признания недействительными загранпаспортов прописали в новом законе об ужесточении мобилизации на Украине, добавил Рогов.

Так, без загранпаспорта человек будет считаться нелегалом, и его депортируют. По мнению Рогова, таким образом киевский режим намерен решить проблему с дефицитом людей в рамках мобилизации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу через месяц. В документе уточняются категории лиц, подлежащих мобилизации, вводится правило обязательного ношения военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Помимо этого, повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. При этом документ освободил от мобилизации сотрудников правоохранительных органов, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий. Ожидается, что после принятых мер в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение Зеленского об ужесточении мобилизации добьёт украинцев.

В МВД Украины 12 апреля сообщили о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации.