Москва, 25 апреля, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Украинская делегация в Стамбуле вынуждена была согласовывать договорённости с Россией сразу с «тремя начальниками», заявил 25 апреля в интервью телеканалу «Россия-24» помощник президента РФ, Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах весной 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Украинская делегация говорила следующее: «Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации в ходе переговоров пришли к договорённостям о внеблоковом статусе Украины как неядерной страны и гарантиях безопасности для неё. Но затем киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Участвовавший в переговорах глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что в переговоры в Стамбуле вмешался Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании, и что Джонсон настоял на том, чтобы Киев продолжал боевые действия.

17 июня 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.