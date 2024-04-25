Москва, 25 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. МИД России 25 апреля вызвал временного поверенного в делах Латвии. Дипломат Даце Рутка прибыла в здание российского внешнеполитического ведомства на Смоленской площади и проследовала внутрь без комментариев.

РИА Новости/Наталия Селиверствова

23 апреля латвийские власти приняли решение отказаться от преподавания русского языка в школах как второго иностранного. МИД России раскритиковал такие действия и назвал их дискриминационными.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова охарактеризовала решение Риги как неприкрытую русофобию и грубое нарушение прав русских людей на сохранение культурной идентичности.

Москалькова отметила, что власти Латвии не останавливает даже тот факт, что русским языком ежедневно пользуются 40% населения этого государства.

Ранее портал Delfi сообщил, что правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного с учебного года в 2026 году. По его данным, те школьники, которые выбрали русский в качестве второго иностранного до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить его изучение до окончания учебной программы в школе.