Москва, 23 апреля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Решение латвийского правительства отказаться от преподавания русского языка в школах как второго иностранного является примером неприкрытой русофобии, заявила 23 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Решение латвийского правительства отказаться от преподавания русского языка в школах, даже как иностранного, — очередной пример неприкрытой русофобии и дискриминации и грубое нарушение прав наших соотечественников на сохранение культурной идентичности», — написала она.

Москалькова отметила, что власти Латвии не останавливает даже тот факт, что русским языком ежедневно пользуются 40% населения этого государства. По её мнению, отказ от преподавания русского языка в школах ставит под угрозу не только права русскоязычных жителей Латвии, но и перспективы самих латышей учиться и работать в России.

Ранее портал Delfi информировал, что правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного с учебного года, начинающегося в 2026 году. По его данным, те школьники, которые выбрали русский в качестве второго иностранного до 1 сентября 2025 года, смогу продолжить его изучение до окончания учебной программы в школе.

Впоследствии вместо русского языка учащимся будут предложены официальные языки ЕС, стран Еврозоны или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании, передаёт Delfi.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Министерство иностранных дел России опубликовало список «наиболее враждебно настроенных к России» представителей стран Прибалтики. В списке числятся 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, включая государственных и общественных деятелей, политиков и журналистов.

15 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть уничтожена. На это заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил, что все желающие смерти России, в том числе и Ринкевичс, могут разделить судьбу нацистов.