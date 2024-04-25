Москва, 25 апреля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Власти киевского режима вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

Он отметил, что при этом в городе оставляют заводы для ремонта военной техники.

«Неоднократно мы получали информацию из города о том, что украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники», — уточнил Ганчев.

Он добавил, что также в западные регионы Украины из Харькова вывозят научные производства, в том числе в сфере медицины вместе со специалистами.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Харькова Игорь Терехов, назначенный киевским режимом, сообщил, что из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры город лишился возможности самостоятельно генерировать электричество.

Он отметил, что в энергосистеме города сохраняется большой дефицит, поэтому введены графики отключения, которые действуют как для жителей, так и для производственных предприятий.

В Шевченковском районе Харькова после серии мощных взрывов была прекращена подача газа.

Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по общежитию в Харькове, где располагались бойцы ВСУ.