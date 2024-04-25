Москва, 25 апреля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В Москве временно перекроют движение автомобильного транспорта 26 апреля, а также 2 и 5 мая. Ограничения будут связаны с проведением тренировок парада Победы, сообщила пресс-служба департамента транспорта мэрии столицы в Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Столичный дептранс отметил, что для разных участков московских дорог предусмотрено разное время ограничения движения. Так, на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, Таганской площади движение будет закрыто 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00, 5 мая — с 05:00 до 08:00.

«На ряде центральных набережных и улиц движение будет ограничено 26 апреля и 2 мая — с 17:30 до окончания мероприятия, 5 мая — с 05:30 до окончания мероприятия», — написано в посте.

Уточняется, что в указанные даты движение на этих дорогах будет закрыто повторно.

«26 апреля, 2 мая — с 23:30 и 5 мая — с 10:00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта, 26 апреля, 2 мая — с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста», — пояснил Дептранс.

Вместе с тем в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение.

«С 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля, с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая, а также с 5 мая — с 05:00 до 13:00», — следует из сообщения.

Кроме того, ведомство предупредило, что на указанных участках столичных дорог с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая будет запрещена парковка.

Как передавало ИА Регнум, в майские праздникипарковки Москвы будут бесплатными, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что это коснётся всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также1,9,10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Также градоначальник отметил, что в Москве 23 апреля уже перекрывали движение автотранспорта на ряде улиц. Это также было связано с репетицией парада Победы 9 Мая. В этот день из-за тренировки военной техники была изменена схема движения в Тверском районе.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что в параде Победы в Москве примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.