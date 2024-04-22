Москва, 22 апреля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В Тверском районе Москвы 23 апреля изменится схема движения автомобильного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэра города Сергея Собянина.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Это связано с проведением тренировки с механиками-водителями военной техники к 9 Мая. Ограничения будут действовать с 21:00 до окончания мероприятия», — следует из сообщения.

Уточняется, что 23 апреля будут временно перекрыты несколько участков дорог: от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой, от Большой Садовой улицы до улицы Гашека и от Воздвиженки до Тверской улицы.

Кроме того, для тренировки перекроют участок от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка и от Моховой улицы до Романова переулка.

Также для движения транспорта будет закрыт съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро «Маяковская» от дома № 2, строения 2 до дома № 2, строения 1 по 1-й Тверской-Ямской улице.

«Кроме того, кратковременные ограничения движения возможны на участках Тверского бульвара (от Большой Никитской до Тверской улицы), Страстного бульвара (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда) и Большого Путинковского переулка (от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы)», — предупредила пресс-служба.

В связи с временным ограничением проезда в мэрии автовладельцам порекомендовали заранее спланировать маршрут поездки и выбрать пути объезда.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России сообщило о начале передислокации в Москву военной техники, которая будет участвовать в параде Победы.

Уточняется, что её разместят во временном парке в Москве в районе Печатников.

Всего Минобороны планирует передислоцировать более 100 единиц боевой техники, а также специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы в Москве примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.