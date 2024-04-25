Москва, 25 апреля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Песчаная буря накрыла несколько российских регионов — Белгородскую область, Краснодарский и Приморский края. Об этом 25 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что на юг России песок пришёл из Сахары, а в Приморье — из Китая. Жителям рекомендовали не открывать окна, а при выходе из дома закрывать глаза и дыхательные пути.

По прогнозам метеорологов, в ближайшее время буря утихнет и ситуация стабилизируется.

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Как сообщало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы, что погода в столице начнёт портиться с 25 апреля, когда начнутся дожди и в оставшуюся часть недели выпадет почти 80% месячной нормы осадков.

Ранее Тишковец предупреждал о девятибалльном шторме в Центральной части России и в Москве.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что лето в текущем году будет рекордно тёплым на всей территории России. Это произойдёт из-за продолжающегося глобального природного явления Эль-Ниньо. Специалист отметил, что территория страны очень большая, и пока сложно сказать, в какой степени это явление отразится на погоде в разных регионах.