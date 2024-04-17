Москва, 18 апреля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Шторм мощностью девять баллов надвигается на Центральную Россию и Москву. Об этом 17 апреля предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «РИА Новости».

Misawa.af.mil После шторма

Как уточнил метеоролог, ветер начнёт усиливаться с 15:00 мск 19 апреля, скорость его отдельных порывов достигнет штормовых значений — до 17–22 м/с, местами до 25 м/с.

«По шкале Бофорта это 9-балльный шторм, когда скорость ветра достигает 80–90 км в час», — пояснил Тишковец.

При такой скорости воздушного потока ветровая нагрузка на квадратный метр достигнет 44 кг. Это означает, что ветер будет гнуть и ломать деревья, срывать кровлю со зданий и ломать рекламные и иные конструкции. Штормовой ветер будет представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Посадка самолётов из-за сноса может быть запрещена или ограничена.

«В зону шторма с ветром более 20 м/с попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Это не учебная, а боевая тревога», — отметил Тишковец.

Ослабевать ветер начнёт только к середине ночи 20 апреля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Тишковец рассказал, что период похолодания и ночных заморозков в Центральной России подошёл к концу.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что лето в текущем году будет рекордно тёплым на всей территории России. Это произойдёт из-за продолжающегося глобального природного явления Эль-Ниньо. Специалист отметил, что территория страны очень большая, и пока сложно сказать, в какой степени это явление отразится на погоде в разных регионах.