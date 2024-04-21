Москва, 21 апреля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Погода в Москве начнёт снова портиться с 25 апреля, когда в столице начнутся дожди и в оставшуюся часть недели выпадет почти 80% месячной нормы осадков. Об этом 21 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

По словам синоптика, 23 апреля интенсивность дождей в Москве уменьшится благодаря антициклону, однако температура воздуха при этом снизится до +9…+14 градусов днём, а 24 апреля в столице станет единственным днём на неделе с ясной погодой при дневной температуре воздуха +13…+18 градусов.

«В четверг днём погода опять испортится, и кое-где брызнут небольшие дожди. Тёплый сектор циклона повысит ночную температуру до +3…+8, в дневные часы до +14…+19», — написал он.

Тишковец уточнил, что конец недели ожидается дождливым и 26 апреля на Центральную Россию обрушится фактически тропический ливень, во время которого выпадет до 30 мм осадков, что составляет около 80% месячной нормы. Температура воздуха днём составит +13…+18 градусов.

«В субботу столько же, но дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая — до +15…+20. Таким же тёплым, но с дождём, будет и финал апреля», — заключил синоптик.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля пресс-служба регионального главка МЧС Башкирии сообщила, что в республике из-за аномальной жары начались лесные пожары. Первый из них вспыхнул в Абзелиловском районе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 19 апреля рассказал, что в Поволжье и на юге Урала ожидается аномально высокая температура воздуха. По его словам, температура воздуха на 7–10 градусов превысит нормальные значения в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в Башкортостане. Кроме того, высокая температура прогнозируется в Удмуртии и Мордовии, а также в Курганской и Челябинской областях.