Никосия, 25 апреля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Гражданина России Артура Петрова, арестованного на Кипре по подозрению в незаконном экспорте микроэлектроники, могут выдать США. Согласие на это дал апелляционный суд в Никосии, сообщает 25 апреля издание «Ведомости».

George Christophorou/Global Look Press

Ранее окружной суд в Ларнаке отказал в экстрадиции Петрова, которого арестовали по запросу США. Теперь судьи отменили решение нижестоящей инстанции.

Петров заявил, что его защитники изучат решение апелляционного суда, после чего станет ясно, следует ли оспорить его в Верховном суде Кипра. Смысл в апелляции будет, если адвокаты найдут серьёзные юридические ошибки, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, россиянина Петрова, также имеющего немецкое гражданство, арестовали на Кипре 26 августа 2023 года. Власти США обвиняют его в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники. Петров якобы входил в сеть, которая после начала российской спецоперации на Украине закупила большой объём микроэлектронного оборудования с военным применением. При этом, считают в Вашингтоне, группа обошла действующие санкции.