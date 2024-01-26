Ларнака, Кипр, 26 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Суд Кипра отказался экстрадировать в США гражданина России Артура Петрова, обвиняемого американской стороной в незаконном экспорте микроэлектроники. Решение 26 января вынес окружной суд Ларнаки.

Dimitrios Karvountzis/Global Look Press

«Это, безусловно, позитивное развитие событий», — сказал Петров в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Петрова в конце августа прошлого года задержали на Кипре по запросу США. Он имеет также гражданство Германии.

Американские власти объявили его в розыск по подозрению в незаконном экспорте в Россию микроэлектроники, произведённой в США. В общей сложности ему предъявили обвинение по 11 пунктам: помимо контрабанды микроэлектроники, его обвиняют в США в отмывании денег и мошенничестве.

По версии американских властей, он осуществлял контрабанду микроэлектроники через схему, в которой участвовали фирмы, зарегистрированные в России и на Кипре. США обвиняют Петрова в том, что якобы украденные им технологии в России использовали военные против ВСУ.

В США Петрову грозит до 100 лет тюрьмы, отмечал минюст страны.

В августе прошлого года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон должен прекратить охоту за российскими гражданами на территории третьих стран.