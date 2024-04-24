Москва, 24 апреля, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Сербскому добровольцу Александру Йокичу, которому на родине грозит заключение за участие в спецоперации на Украине, оформляют временное убежище, сообщил 24 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Доброволец из Сербии Александр Йокич

«Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем (добровольцем Андреем Караманом, попавшем в аналогичную ситуацию. — Прим. ред.) — ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу — временное убежище», — написал он.

Депутат отметил, что ситуация с Йокичем сложнее из-за того, что он заключал контракт не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР.

Как передавало ИА Регнум, ранее Хинштейн рассказал о сербском добровольце, которому угрожает депортация и большой тюремный срок — до 25 лет — за участие в конфликте на стороне России. Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и получил за это медаль, был ранен в боях на угледарском направлении, награждён двумя Георгиевскими крестами, напоминал он.

По словам депутата, глава ДНР Денис Пушилин направит ходатайство на имя президента России Владимира Путина и попросит президента рассмотреть возможность принятия Йокича в российское гражданство.