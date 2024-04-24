Москва, 24 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Добровольцу из Сербии Александру Йокичу, участвующему в конфликте на стороне ВС России, угрожает депортация и большой тюремный срок за участие в спецоперации, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Alexey Belkin / Globallookpress.com

«Добровольцу из Сербии, который сражается за интересы России в зоне СВО, грозит депортация на родину, где ему дадут 25 лет тюрьмы по статье «Наёмничество», — написал он в Telegram-канале.

По словам депутата, Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и в боях под Угледаром, где получил ранение. Военный был награждён Георгиевским крестом lV и III степеней и медалью «За освобождение Мариуполя».

При этом военному четыре раза отказывали в получении гражданства РФ из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Министерством обороны РФ.

«Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить, потому что мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну», — заключил Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля призвал органы власти делать всё необходимое для поддержки героев СВО и членов их семей.

Российский лидер подчеркнул, что от мужества российских бойцов в ходе специальной военной операции зависит выполнение обозначенных планов развития России. По его словам, именно эти люди являются подлинной элитой страны. Ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления, возглавлять регионы и предприятия.

В декабре 2023 года Путин предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы получали ту же поддержку, что и остальные участники СВО.