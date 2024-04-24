Варшава, 24 апреля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В Варшаве порядка 300 украинцев заблокировали пункт выдачи паспортов, требуя выдать им документы. Об этом сообщает польское радио RMF24.

Рasport.org. ua

Как отмечает украинское издание «Страна. ua», речь идёт о паспортном сервисе украинского госпредприятия «Документ».

Отмечается, что перед этим они получили уведомления о том, что документы готовы к выдаче. Однако работники предприятия под разными предлогами отказывают им в выдаче паспортов.

В свою очередь польская полиция указала на то, что у них нет чётких инструкций о том, как именно поступать с гражданами Украины с истёкшим паспортом.

Там отметили, что при выявлении нарушения граждан Украины не обязательно депортируют, однако подвергнут проверке. Выслать из страны смогут в том случае, если лицо будет представлять угрозу для Польши.

Как передавало ИА Регнум, МИД Украины ранее направил руководителям украинских посольств за границей требование приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение для тех, кто оформляет удостоверения личности для возвращения на Украину.

Верховная рада 11 апреля приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. За него проголосовали 283 парламентария, против — 21 и ещё 15 воздержались.

Документ вводит ужесточение порядка проведения мобилизации, включая ужесточение наказания за уклонение от неё. В законе также уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, а повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. Также документ предусматривает обязанность носить военный билет для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и штраф или силовой привод в ТЦК за нарушение этой нормы.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение украинского МИД, отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский на деньги Соединённых Штатов выманивает последних украинцев, чтобы их добить.