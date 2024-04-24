Москва, 24 апреля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. О ситуации с добровольцами из Сербии и Приднестровья, которым за участие в СВО на родине может грозить уголовная ответственность, проинформированы в Главном управлении МВД по вопросам миграции, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

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«Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем — ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу — временное убежище», — написал Хинштейн.

Никого из иностранных ветеранов СВО из России не вышлют, подчеркнул он. Депутат отметил, что с сербом Йокичем ситуация сложнее, так как он участвовал в боях по контракту с добровольческими формированиями ДНР, а не с Минобороны России.

Ходатайство на имя Владимира Путина направит глава ДНР Денис Пушилин. Он попросит рассмотреть возможность принятия серба в гражданство, сообщил Хинштейн.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Хинштейн рассказал о сербском добровольце, которому угрожает депортация и большой тюремный срок за участие в спецоперации.