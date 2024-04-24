Москва, 24 апреля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Доброволец из Германии Эрих Биттерман, который сражается в зоне СВО за Россию, неоднократно подавал запрос на получение российского гражданства, но получал отказ. Виза гражданина Германии закончилась ещё в августе 2023 года, так что бойцу грозит депортация на родину. В Германии Эриха могут осудить на 20 лет по статье «наёмничество». Об этом он сам рассказал ИА Регнум.

Фото из личного архива

44-летний Эрих Биттерман с 2014 года находится на территории ДНР. Он является действующим военнослужащим ОРБ ОБТФ «Каскад». Эрих участвовал в боевых действиях с 2014 по 2016 годы в населенных пунктах Широкино и Станица Луганская. После с 2016 года некоторое время был в составе 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М. И. Платова. Затем снова вернулся в «Каскад». В конце 2016 года Эрих вернулся обратно в Германию, а с началом СВО поехал в Донецк, защищать интересы России. Он надеялся, что едет в Россию навсегда.

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«15 июня 2023 года я подписал второй контракт с ОРБ ОБТФ «КАСКАД» и продолжаю служить в качестве действующего военнослужащего. Я неоднократно обращался в миграционную службу ДНР и в Ростова-на-Дону для подачи документов на гражданство Российской Федерации, но каждый раз мне отказывали в предоставлении документов для получения гражданства», — рассказал Эрих ИА Регнум.

Боец заметил, что его виза туристическая закончилась еще 12 августа, а дома, в Германии, ему грозит до 20 лет за наёмничество.

Эрих не единственный военнослужащий с такой проблемой. Доброволец из Молдавии Андрей Караман подписал контракт с в ОРБ ОБТФ «Каскад» летом прошлого года. Караман участвовал в боевых действиях под Угледаром, Урожайным и Новомихайловкой.

«В Республике Молдова я нахожусь в розыске и мне грозит тюремный срок за наёмничество. Несмотря на все происходящее, Республика Приднестровье ждёт присоединения к России, и многие люди, как и я, приехали добровольцами защищать Донбасс и интересы Российской Федерации», — рассказал Андрей.

Фото из личного архива

24 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что никто из иностранцев — ветеранов СВО не будет депортирован из России. В своем Telegram-канале Хинштейн написал, что МВД РФ уже занимается решением этой проблемы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который сражается в зоне СВО, грозит депортация на родину и уголовный срок по статье «наемничество».