Москва, 24 апреля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Министерство финансов обратилось в арбитражный суд с заявлением о приостановлении корпоративных прав в отношении «Альфа-Банка» и «АльфаСтрахования» у иностранных холдингов, сообщила пресс-служба ведомства 24 апреля.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Минфин напомнил, что 1 апреля правительство РФ включило юрлица АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» в перечень экономически значимых организаций, и теперь ведомство вправе подавать в суд заявления о приостановлении корпоративных прав в отношении указанных компаний.

Иностранные холдинги препятствуют деятельности российской системно значимой финансовой организации, подчеркнул Минфин.

«Со стороны иностранных холдинговых компаний (владельцев) указанных экономически значимых организаций в условиях антироссийских санкций совершаются действия (допускается бездействие), которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимой кредитной организации АО «Альфа-Банк» и одной из крупнейших в стране страховых организаций — АО «АльфаСтрахование», — сказано в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, согласно распоряжению правительства, статус экономически значимой организации предоставляет контролирующим акционерам права, которыми они не могут воспользоваться из-за антироссийских санкций. Для реализации этого права в арбитражный суд от уполномоченного органа власти должно быть подано обращение с заявлением о приостановлении осуществления корпоративных прав, принадлежащих иностранной холдинговой компании.

В январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий экономически значимые организации от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности. Согласно документу, компании имеют право не придавать огласке информацию, которая должна раскрываться в соответствии с законами о защите конкуренции, регистрации юрлиц и ИП. При этом организации обязаны предоставить данные в случае запроса от федеральных органов.