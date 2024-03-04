Москва, 4 марта, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Правительство утвердило перечень экономически значимых организаций, в который вошли шесть холдинговых компаний, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Утвердить прилагаемый перечень экономически значимых организаций», — говорится в распоряжении правительства.

В список вошли «АБ Холдинг» (контролирующая Альфа-банк), «ЮНС-Холдинг» (бенефициар «Альфастрахования»), «Корпоративный центр ИКС 5» (структура X5 Group), «Городской супермаркет» (управляет гипермаркетами «Азбука вкуса»), «Акрон Групп» и угледобывающая компания «Разрез Аршановский».

Статус экономически значимой организации предоставит контролирующим акционерам права, которыми они не могут воспользоваться из-за антироссийских санкций. Для реализации этого права в арбитражный суд от уполномоченного органа исполнительной власти должно быть подано обращение с заявлением о приостановлении осуществления корпоративных прав, принадлежащих иностранной холдинговой компании. Подать соответствующее обращение смогут Минфин, Минпромторг и Минэнерго.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий экономически значимые организации от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности. Согласно документу, компании имеют право не придавать огласке информацию, которая должна раскрываться в соответствии с законами о защите конкуренции, регистрации юрлиц и ИП. При этом организации обязаны предоставить данные в случае запроса от федеральных органов.