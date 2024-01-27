Москва, 28 января, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, освобождающий экономически значимые организации (ЭЗО) от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности. Соответствующий указ в субботу, 27 января, разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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