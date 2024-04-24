Лондон, 24 апреля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. У берегов Джибути в Аденском заливе неизвестные напали на судно, сообщили в управлении координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Indian Navy/Global Look Press

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 72 морских милях к юго-востоку от порта Джибути», — сообщил центр в соцсети X (бывшая Twitter).

Отмечается, что обстоятельства инцидента расследуются властями. В ведомстве порекомендовали судам соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля UKMTO сообщало о нападении на судно в акватории Аденского залива. Отмечалось, что власти начали расследование инцидента, который классифицируется как нападение.

15 марта йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Красном море принадлежащее Израилю коммерческое судно Pacific 01. Также хуситы напали на эсминец военно-морских сил США.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 24 марта сообщило об отражении атаки шести беспилотников хуситов над Красным морем. По информации американских военных, пять дронов упали в Красном море и ещё один улетел в контролируемые хуситами районы Йемена.