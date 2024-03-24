Вашингтон, 24 марта, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Удары по шести беспилотникам, принадлежащим правящему на севере Йемена движению хуситов «Ансар Алла», нанесли ВС США над Красным морем. Об этом 23 марта сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Между 06:50 и 09:50 по времени Саны (совпадает с мск) силы США, в том числе корабль USS Carney (DDG 64), атаковали шесть беспилотных летательных аппаратов хуситов над южной частью Красного моря», — говорится в публикации.

Как уточняет CENTCOM, пять беспилотников упали в Красное море, один скрылся в контролируемых хуситами районах Йемена. CENTCOM поясняет, что эти беспилотники угрожают непосредственно США, коалиции и торговым судам в регионе.

Кроме того, по данным CENTCOM, хуситы выпустили пять противокорабельных баллистических ракет по моторному судну Huang Pu, которое шло под флагом Панамы и принадлежит Китаю. Одна из ракет была выпущена непосредственно по судну, оно «получило минимальные повреждения, пожар на борту удалось потушить в течение 30 минут», после чего судно продолжило идти своим курсом.

Пострадавших в результате ракетной атаки хуситов нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что хуситы пообещали России и Китаю не нападать на суда, принадлежащие этим двум странам, в Красном море и Аденском заливе. Утверждается, что стороны смогли достичь такой договорённости по итогам переговоров в Омане. В обмен от Москвы и Пекина хуситы якобы ожидают политической поддержки в международных структурах, в первую очередь — в Совете Безопасности ООН.