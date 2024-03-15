Сана, 15 марта, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Красном море коммерческое судно Pacific 01, принадлежащее Израилю, а также эсминец военно-морских сил Соединённых Штатов Америки (ВМС США). Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

(сс) U. S. Navy

«Военно-морские силы Йемена провели операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет, целью которых стало израильское судно Pacific 01 в Красном море. В то же время военно-воздушные силы провели операцию с использованием нескольких БПЛА против американского эсминца в Красном море», — рассказал он в эфире телеканала Al Masirah.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что боевики нанесли удары по коммерческому судну и нескольким американским эсминцам в Красном море и Аденском заливе.

«Военно-морские силы Йемена осуществили две качественные военные операции, в ходе которых нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе», — сказал он.

Сариа добавил, что хуситы также атаковали несколько эсминцев ВМС США с помощью 37 дронов.

До этого в январе 2024 года США заявили о начале операции против хуситов в Йемене.

По версии западных СМИ, руководство Штатов инициировало военную операцию против йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» в Красном море по идеологическим причинам, а не по каким-либо другим. По их информации, Байдену необходимо было показать, что США должны действовать как «незаменимая нация».

Однако на этом фоне на Западе прозвучало противоположное мнение. Некоторые эксперты посчитали, что военная операция США в Красном море может обнулить все дипломатические усилия по урегулированию гражданской войны в Йемене и усугубить ситуацию в регионе.

Йеменские хуситы начали атаки на суда союзников Израиля в конце 2023 года в знак поддержки Газы. При этом они заявили, что кораблям России и Китая в Красном море ничего не угрожает.