Сана, 7 апреля, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило данные о нападении на судно в акватории Аденского залива. Об этом 7 апреля говорится в сообщении управления в соцсети Х (ранее Twitter).

Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях (130 км. — Прим. ред.) к востоку от порта Джибути», — проинформировали в управлении.

Отмечается, что власти начали расследование инцидента, который классифицируется как нападение.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Красном море принадлежащее Израилю коммерческое судно Pacific 01. Также хуситы напали на эсминец военно-морских сил США.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 24 марта сообщило об отражении атаки шести беспилотников хуситов над Красным морем. По информации американских военных, пять дронов упали в Красном море и ещё один улетел в контролируемые хуситами районы Йемена.