Москва, 24 апреля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает односторонние санкции в отношении стран Африки. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя в видеообращении на торжественном открытии III Международного молодежного форума «Россия — Африка: что дальше?».

Иван Шилов ИА Регнум

«Решительно осуждаем введенные против них односторонние ограничения. Препятствуем попыткам использовать рестрикции СБ ООН в качестве инструментов вмешательства во внутренние дела государств», — рассказал он.

Кроме того, Василий Небензя подчеркнул, что Россия на площадке ООН продолжает вносить важный вклад в содействие укреплению потенциалов африканских государств, в том числе в рамках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

«В принципиальном плане выступаем против навязывания им извне каких-либо рецептов политического устройства, а также за сокращение санкционного давления на суверенные страны Африки»,— добавил постоянный представитель РФ при ООН.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры.

Кроме того, по сообщению Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против 12 компаний из Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга, которые якобы продолжили поставлять в Россию подсанкционные товары европейского и американского производства.

Также Соединённые Штаты разрабатывают санкции против ряда банков Китая, чтобы «заставить» Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией.

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном предупредила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия, если Пекин решится поддерживать Россию в конфликте с Украиной. Она уточнила, что это касается и поддержки российского ОПК.