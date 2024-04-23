Нью-Йорк, США, 23 апреля, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против 12 компаний из Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга, которые якобы продолжили поставлять в Россию подсанкционные товары европейского и американского производства, сообщило 23 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на полученный документ.

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В документе, в частности, утверждается, что эти компании поставляли товары для российского ВПК, включая навигационные системы для ракет, антенны, а также детали, используемые в компьютерах военного назначения.

Кроме того, по данным Bloomberg, Евросоюз может ввести санкции против китайских и гонконгских компаний, которые якобы предоставляли России спутниковые снимки.

В материале агентства указывается, что фирмы, о которых идёт речь, расположены за пределами России, но имеют связи с российскими и белорусскими физическими и юридическими лицами. Некоторые из них, указывает Bloomberg, уже попадали в санкционные списки США.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день стало известно, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые банки Китая от мировой финансовой системы. Вашингтон предполагает сделать это, чтобы «заставить» Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой, отмечалось в публикациях.

6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном пригрозила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия, если Пекин решится поддерживать Россию в конфликте на Украине. Йеллен уточнила, что это касается и поддержки российского ОПК.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, в свою очередь, заявил, что китайские власти примут необходимые меры, в случае если США решатся на дополнительные санкции против китайских компаний из-за помощи, которую Пекин якобы оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу.