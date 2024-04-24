Москва, 24 апреля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. В филиалах Президентской академии начинают работу пункты дистанционной оценки для участников отбора на программу «Время героев». Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба этой программы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмечается, что участники отбора, которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии, в которой начинают работу постоянно действующие пункты дистанционной оценки для участников отбора. Уточняется, что в своих личных кабинетах участники могут выбрать дату, время и филиал Президентской академии для прохождения теста. Так, с 22 апреля осуществляется запись на тестирование в пункты оценки в Симферополе и Ростове-на-Дону. С 15 мая к ним будут добавлены пункты ещё в 43 городах.

По словам ректора Президентской академии, генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, возможность доступа к программе «Время героев» будет обеспечена для всех участников спецоперации.

«Ещё на старте программы мы говорили о том, что сделаем всё необходимое для обеспечения требуемых условий для доступа наших героев к образовательной программе. С учётом общего количества заявок, число которых превысило 44 тысячи, создание широкой сети центров тестирования было необходимо. Рассчитываем, что это создаст дополнительные удобства для наших военнослужащих», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца 2024 года.

«Время героев» является программой развития для участников СВО. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Целью этой программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Продолжительность обучения составит порядка двух лет, оно будет проходить как в очной форме, так и в формате самостоятельной работы.

Как передавало ИА Регнум, руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко отметил, что большинство находящихся в зоне спецоперации участников образовательной программы «Время героев» нашли возможность пройти тестирование в нужный срок. Он рассказал, что сразу было понятно, как непросто будет проходить тестирование тем участникам программы, которые сейчас находятся в зоне СВО. Такие участники ставили по просьбе организаторов специальную отметку в анкете, и для них увеличили сроки тестирования и организовали прохождение тестов в центрах оценки.

Большинство военных не воспользовались продлением, а прошли тестирование в общем порядке — таких оказалось 65%, или семь тысяч человек. Ещё 3300 участников организаторы ждут на тестировании в центрах оценки.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Программа стартовала 1 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все участники программы пройдут онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. Прошедшие отбор получат возможность обучиться в мастерской управления «Сенеж». После отбора им предоставят наставников из администрации президента.

Участник спецоперации на Украине Руслан Александров стал первым, кто возглавил муниципалитет в России. Его избрали главой Берёзовского района ханты-Мансийского автономного округа. Соперником ветерана СВО был начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству районной администрации Олег Бачин. Оба кандидата представили программы по улучшению жизни в районе.