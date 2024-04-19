Москва, 19 апреля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Большинство находящихся в зоне спецоперации участников образовательной программы «Время героев» нашли возможность пройти тестирование в нужный срок. Это достойно восхищения, сообщил 19 апреля руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко.

Александр Мельников/РИА Новости

Программа обучения для бойцов и ветеранов СВО «Время героев» продолжает отбор. Тестирование управленческих компетенций проходят в том числе те, кто находится на передовой. Как отметил Безручко, оценочные мероприятия идут успешно.

Он рассказал, что сразу было понятно, как непросто будет проходить тестирование тем участникам программы, которые сейчас находятся в зоне СВО. Такие участники ставили по просьбе организаторов специальную отметку в анкете, и для них увеличили сроки тестирования и организовали прохождение тестов в центрах оценки.

Большинство военных не воспользовались продлением, а прошли тестирование в общем порядке — таких оказалось 65%, или семь тысяч человек. Ещё 3300 участников организаторы ждут на тестировании в центрах оценки.

«Мы преклоняемся перед ребятами: найти время и возможность для саморазвития, выполняя боевые задачи, — это очень высокая мотивация», — процитировала Безручко пресс-служба проекта.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Программа стартовала 1 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все участники программы пройдут онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. Прошедшие отбор получат возможность обучиться в мастерской управления «Сенеж». После отбора им предоставят наставников из администрации президента.