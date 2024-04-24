Буэнос-Айрес, 24 апреля, 2024, 08:29 — ИА Регнум. В столице Аргентины Буэнос-Айресе на протест против образовательной политики вышли 800 тыс. человек, сообщает издание Pagina12 со ссылкой на организаторов.

Cristina Sille

«Организаторы оценивают количество протестующих на площади Мая в 800 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всей Аргентине на акции протеста в общей сложности вышли более миллиона человек.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент Аргентины Хавьер Милей выступил за замену национальной валюты на доллар, роспуск Центробанка, ликвидацию государственного финансирования медицины, социальной сферы и образования. Экономическая политика нового главы государства вызвала недовольство граждан страны.

Милей победил на выборах президента Аргентины 19 ноября. Он получил известность своими резкими заявлениями и скандальным поведением. Инаугурация нового главы государства состоялась 10 декабря.