Смоленск, 24 апреля, 2024, 07:24 — ИА Регнум. На объектах топливно-энергетических комплексов (ТЭК) в Смоленской области в результате атаки украинских беспилотников произошли возгорания, сообщил 24 апреля губернатор региона Василий Анохин.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского районов произошли возгорания. МЧС на месте ликвидирует последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — написал Анохин в Telegram-канале.

Глава Смоленской области отметил, что российские системы противовоздушной обороны ведут борьбу с воздушными целями противника.

В результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет, уточнил Анохин. Спасатели ликвидируют последствия атаки ВСУ, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 24 апреля в промзоне Липецка упал беспилотник. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пояснил, что в результате инцидента жертв не было. На место падения дрона выехали сотрудники правоохранительных органов.

Вооружённые силы России с 6 по 12 апреля нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ТЭК и ВПК Украины. Удары наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам ТЭК России. В Минобороны уточнили, что использовалось высокоточное оружие и беспилотники. Все назначенные объекты были поражены.

Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.