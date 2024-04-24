Пхеньян, 24 апреля, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Линия фронта на Украине давно стала кладбищем разнообразного вооружения США и НАТО, а выделяемая Западом новая военная помощь Киеву не сможет остановить продвижение армии России, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам России Им Чхон Иль.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО. (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, должно быть, «звезда», хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США. Любая военная помощь США ни в коем случае не может остановить продвижение вперёд героической армии и народа России, которые поднялись на справедливую священную войну за защиту суверенных прав и безопасности государства», — приводит заявление Им Чхон Иля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Также отмечается, что законопроект США о выделении дополнительной военной помощи Киеву является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Зеленского. Слова главы киевского режима о желании продолжать противостояние с Россией нельзя не расценивать как истерику «Дон Кихота XXI века», добавил замглавы МИД КНДР по делам России.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Юнг Пак написало, что в Вашингтоне обеспокоены крепнущим связям Пхеньяна с Москвой. По мнению Пак, «распростёртые объятия» России могут повысить стремление лидера КНДР Ким Чен Ына к риску, когда речь идёт об угрозе Южной Корее и экспорте оружия, а также помочь игнорировать призыв США вернуться к ядерным переговорам.

Владимир Зеленский 21 апреля заявил, что украинская армия понесёт серьёзные потери, если помощь от США затянется ещё на полгода. Он в очередной раз пожаловался на нехватку систем противовоздушной обороны и дальнобойного оружия, которое, по его мнению, якобы позволит сократить число потерь на передовой.

Обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу 6 марта назвал Украину кладбищем для американских танков Abrams. Менее чем за неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка, напомнил он. Abrams не смогли оправдать завышенных ожиданий, несмотря на бравурные заявления официальных лиц США об их якобы решающей роли в зоне военных действий, отметил автор.