Бразилиа, 24 апреля, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырёх соотечественников, которые отправились воевать на стороне Украины. Об этом журналистам рассказал представитель дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

Об исчезновение и гибели бразильцев в ведомстве узнали через посольство Бразилии в Киеве.

При этом власти не знают, сколько бразильцев уехали на Украину.

Решение о репатриации останков погибших остаётся за их родственниками. Правительство Бразилии по закону не может оплачивать такие расходы.

Известно, что все добровольцы-наёмники не прослужили и трёх месяцев. Им было от 29 до 44 лет, написала «Российская газета».

Как сообщало ИА Регнум, наёмники из Колумбии отправляются на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, надеясь на высокие заработки. После их гибели семьи не могут получить тела на родину.

Жена колумбийского наёмника смогла вернуть тело супруга. Она сказала, что мужа привлекла на Украине зарплата в размере $5 тысяч в месяц. У многих семей, по её словам, близкие числятся пропавшими без вести.

В результате удара российских военных по подконтрольному Киеву посёлку Курахово в ДНР погибли четыре колумбийских наёмника, воевавших за ВСУ. Родственники погибшего 28-летнего Мартинеса Васкеса отметили, что никаких официальных уведомлений от украинских властей не получили.