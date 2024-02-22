ДНР, 23 февраля, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Четыре колумбийских наёмника, вступивших в ряды Вооружённых сил Украины, погибли в результате удара российских военных по подконтрольному Киеву посёлку Курахово в Донецкой Народной Республике, сообщила колумбийская газета Vanguardia.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«28-летний Мартинес Васкес погиб 19 февраля во время ракетного обстрела на Украине, куда он отправился в апреле прошлого года, чтобы присоединиться к «Интернациональному легиону» ВСУ», — говорится в материале.

Уточняется, что в результате обстрела подконтрольного ВСУ посёлка Курахово погибли трое его сослуживцев. Родственники погибшего сообщили Vanguardia, что никаких официальных уведомлений от украинских властей они не получили.

По словам одного из родственников, Васкес служил в колумбийских вооружённых силах, однако после увольнения поехал в Дубай (ОАЭ) для работы в охранной сфере, а в 2023 году ему предложили втрое больший оклад за вступление в ВСУ в качестве наёмника.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября 2023 года издание Tiempo сообщило, что на Украине погиб колумбийский наёмник Алехандро Эррера, прибывший в страну для участия в боевых действиях на сторону ВСУ. По данным источника, наёмник, служивший до декабря 2022 года в правоохранительных органах Колумбии, погиб во время ракетного обстрела.