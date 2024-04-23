Москва, 23 апреля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Колумбийские наёмники отправляются на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, надеясь на высокие заработки. После их гибели семьи не могут получить тела родных обратно на родину, пожаловались родственники погибших южноамериканцев. Об этом 23 апреля сообщила «Газета. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

Так, Альберто Астудильо рассказал, как его двоюродный брат, бывший профессиональный военный Харрисон Астудильо отправился воевать против России из-за желания обогатиться. Большинство уезжающих на Украину людей поступают так из-за экономических причин, пояснил Альберто. Семье пока не удалось вернуть тело погибшего на Украине родственника.

Жена другого колумбийского наёмника по имени Лаура смогла вернуть тело супруга. Она сказала, что мужа привлекла на Украине зарплата в размере $5 тысяч в месяц. У многих семей, по её словам, близкие числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА Регнум, в результате удара российских военных по подконтрольному Киеву посёлку Курахово в ДНР погибли четыре колумбийских наёмника, воевавших за ВСУ. Родственники погибшего 28-летнего Мартинеса Васкеса отметили, что никаких официальных уведомлений от украинских властей не получили. По словам одного из близких, Васкес служил в колумбийских вооружённых силах, но после увольнения поехал в Дубай (ОАЭ) для работы в охранной сфере. В 2023 году ему предложили втрое больший оклад за вступление в ВСУ в качестве наёмника.

Солдаты из Колумбии считаются одними из самых опытных, квалифицированных в мире, сообщило информационное агентство Associated Press. Однако им пришлось бежать с поля боя, спасаясь от российских беспилотников, рассказал 32-летний боевик с позывным Чечо. Наёмник из города Медельин пытался спасти коллегу, который был ранен в ходе трёхдневных ожесточенных боёв с российскими бойцами. Дроны атаковали боевиков, и осколок гранаты, брошенной одним из них, пробил сослуживцу челюсть.