Подполье сообщило о взрыве в Николаевской области
Подпольщик Лебедев: под Николаевом прогремел взрыв, но это не удар ВС РФ
Николаев, Украина, 22 апреля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. В Николаевской области прогремел взрыв, но есть сомнения, что удар нанесли Вооружённые силы России (ВС РФ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, приведя в Telegram-канале сообщение от информатора.
«Николаев. Был прилёт, видел, как столб чёрного дыма поднимался, но быстро развеялся. Уверен, что Кульбакино. Самолёта точно не было. Под рукой не было телефона, к сожалению. Или это тот случай, когда местные власти не врут и был контролируемый подрыв», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, 22 апреля украинское издание «Страна. ua» сообщило о взрывах в Николаеве.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот день в Николаевской области воздушная тревога не объявлялась.