Николаев, Украина, 22 апреля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. В Николаевской области прогремел взрыв, но есть сомнения, что удар нанесли Вооружённые силы России (ВС РФ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, приведя в Telegram-канале сообщение от информатора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Николаев. Был прилёт, видел, как столб чёрного дыма поднимался, но быстро развеялся. Уверен, что Кульбакино. Самолёта точно не было. Под рукой не было телефона, к сожалению. Или это тот случай, когда местные власти не врут и был контролируемый подрыв», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля украинское издание «Страна. ua» сообщило о взрывах в Николаеве.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот день в Николаевской области воздушная тревога не объявлялась.