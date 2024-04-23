Осло, 23 апреля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Скорость совершенствования Вооружённых сил России превзошла ожидания, заявил 23 апреля главнокомандующий вооружёнными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен.

РИА Новости/ Кирилл Нортон

Россия сейчас может производить оружие быстрее, чем это происходило в 2023 году, и западные санкции этому не помешали, сказал главком ВС Норвегии в интервью изданию Breaking Defense.

«Модернизированные или перестроенные российские силы фактически смогли сделать так, чтобы у санкций не было того эффекта, которого я ожидал от них», — заявил Кристофферсен.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что доля современных образцов вооружения в войсках противовоздушной и противоракетной обороны составляет 82% и её планируется увеличить до 85%.

Министр также сообщил, что в 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

Вооружённые силы России повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного вооружения на Украине, сказал также Шойгу. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности, а также значительно повысили боевые возможности ВС РФ, свидетельством чего является нынешняя обстановка в зоне спецоперации, подчеркнул министр.

На коллегии Шойгу также рассказал, что потери противника за время проведения спецоперации России составляют почти полмиллиона военнослужащих, а российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения.