Москва, 23 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Доля современных образцов вооружения в войсках противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) составляет 82%, планируется увеличить её до 85%. Об этом 23 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

РИА Новости/ Евгений Биятов

Он отметил, что оснащение войск ПВО и ПРО перспективным вооружением является одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил.

«На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%», — сказал Шойгу.

Министр сообщил, что в 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

Кроме того, в войска отправят зенитные ракетные комплексы С-300В4, С-400, Тор-М2У и Бук-М3, а также радиолокационные станции нового поколения.

Как передавало ИА Регнум, Шойгу заявил, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» хорошо зарекомендовали себя, планируется нарастить их поставку в войска вдвое. Он отметил, что мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск.

В феврале президент России Владимир Путин заявлял, что российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в ходе спецоперации, а на международных рынках их расхватывают как горячие пирожки.