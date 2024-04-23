Берлин, 23 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин «не имеет права» цитировать немецкого философа Иммануила Канта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на торжественной церемонии в честь 300-летия философа в Берлинско-Бранденбургской академии наук.

Globallookpress.com Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», — сказал он.

По словам Шольца, российские власти якобы стремятся «присвоить любой ценой» наследие философа. Представления Канта о мире якобы идут вразрез с позицией Москвы по конфликту на Украине, отметил канцлер.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что ни одна другая страна не сделала для увековечивания памяти Канта больше, чем Россия.

Тот факт, что Кант до конца жизни оставался подданным Российской империи, говорит о выбранной философом политической позиции, отметил он.

22 апреля Путин, приветствуя участников и гостей Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», назвал проведение этого мероприятия свидетельством неугасающего интереса к личности Канта и его трудам.

В январе 2024 года Путин назвал Канта великим мыслителем, подчеркнув, что призыв философа уметь пользоваться собственным умом актуален и сейчас. В некоторых странах этот призыв забыли, и до добра их это не доведёт, отметил президент.

Ранее, отвечая на вопрос о своих любимых философах, глава государства назвал в их числе Канта и Николая Бердяева.