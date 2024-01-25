Калининград, 25 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В некоторых странах забыли тезис о том, что нужно жить своим умом, живут чужим, и это не доведёт их до добра. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

Kremlin.ru

Глава государства отметил, что высказанное одним из участников встречи изречение часто переводится: «Умей пользоваться своим умом».

«Очень правильно. Что же можно сказать, так нужно. И стремиться к этому. В некоторых странах, у наших соседей, этот тезис подзабыли. Все, многие, во всяком случае, живут чужим умом. Это до добра их не доведёт. И не доводит», — сказал он.

Необходимо руководствоваться такими фундаментальными идеями и жить своим умом, добавил Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 января директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США начали формировать колониальную администрацию на Украине. Он рассказал, что в Вашингтоне хотят, чтобы в состав такой администрации вошли прошедшие западное обучение украинцы, присягнувшие США.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 20 января, что Евросоюз совершает большую ошибку, не формируя собственный взгляд на Украину, полностью подконтрольную США. Он подчеркнул, что Вашингтон тотально контролирует и оказывает влияние на Киев, из-за чего Украина не является независимой и самостоятельной страной.