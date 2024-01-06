Ново-Огарево, Московская область, 7 января, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева и Иммануила Канта в качестве наиболее любимых философов. Об этом зашла речь перед Рождеством в ходе общения главы государства с семьями Героев России, погибших в зоне спецоперации, в резиденции в Ново-Огарёво.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Один из участников встречи рассказал, что заканчивает философский факультет МГУ.

«Насколько я знаю, у вас любимый философ Бердяев», — сказал студент.

На это Путин отреагировал, назвав имя Николая Бердяева одним из них.

«Есть такие, как Кант», — добавил Путин.

По словам президента, для того чтобы понять труды философов, в них нужно проникнуть.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 января президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. На службе также присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

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Накануне Рождества Путин пообщался с семьями погибших в СВО Героев РФ в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Глава государства заверил их в дальнейшей поддержке со стороны чиновников всех уровней власти. Путин добавил, что жизнь многообразна и сложна, поэтому часто возникают случаи, когда нужна поддержка со стороны. Он выразил надежду, что так и будет.