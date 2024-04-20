Киев, 21 апреля, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Отключения электричества на четыре-шесть часов в сутки могут наблюдаться на Украине в летние и зимние месяцы из-за повреждений объектов энергетики, заявил журналистам директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

«Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле–августе и зимой без ограничений. Это умеренно-оптимистичный сценарий. В худшем случае доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет», — сказал глава организации, слова которого приводятся на сайте украинской версии журнала Forbes.

Харченко уточнил, что украинская энергетическая система потеряла более семи гигаватт генерации. При этом 5,2 гигаватта касается выработки энергии тепловыми электростанциями, а 1,5 гигаватта — приходится на гидроэнергетику.

Кроме того, по утверждениям директора центра, на Украине получило повреждения множество подстанций и электрических сетей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что крупнейшая украинская гидроэлектростанция ― Днепровская ГЭС (Днепрогэс) — остановила работу По его словам, это было вызвано пожаром и серьёзными повреждениями. Ракетный удар по объекту сняли на видео.

25 марта Игорь Сирота заявил, что на восстановление Днепровской ГЭС потребуется несколько лет. Он также отметил, что точно оценить объем средств на ремонт пока невозможно, поскольку только производство некоторых займёт от 18 до 24 месяцев.