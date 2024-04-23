Одесса, Украина, 23 апреля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Средства ПВО Украины и, вероятно, склад с боекомплектами для них поразили российские военные в Одессе. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил 23 апреля, сообщает Lenta.ru.

Иван Шилов ИА Регнум

«Итак: действительно завалили ПВО и, вероятнее всего, склад с боекомплектами для ПВО», — сказал Лебедев, ссылаясь на слова горожан.

В ночь на 23 апреля украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля Сергей Лебедев рассказал о повреждении в Харькове телевышки, на которой находились средства связи украинской системы ПВО. В Сети появились кадры с обрушением телевышки.

По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, на телевышке в Харькове, вероятно, было установлено координационное устройство ПВО ВСУ. Саму вышку он назвал одним из основных средств «зомбирования людей» и добавил, что в городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения.