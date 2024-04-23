Шойгу заявил о планах увеличить поставки комплексов «Панцирь» вдвое
Москва, 23 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» хорошо зарекомендовали себя, планируется нарастить их поставку вдвое, заявил 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
«Хорошо зарекомендовали себя зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». В этом году нарастим их поставки почти в два раза», — сказал он.
Как передавало ИА Регнум, в феврале президент Владимир Путин заявлял, что российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в ходе спецоперации, а на международных рынках их расхватывают как горячие пирожки.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия «Панцирь» устанавливается на гусеницы, колёса, прицеп либо стационарно. Управляется двумя или тремя операторами, он работает по целям автоматическими пушками и управляемыми ракетами со слежением. Задача «Панциря» — защита объектов от средств воздушного нападения. Обладает многоканальной системой захвата и сопровождения целей.
Данный ЗРК может обнаруживать до 30 целей, а обстреливать — четыре, процесс может управляться как автономно, так и полуавтономно, а также и в ручном режиме.