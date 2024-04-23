Москва, 23 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» хорошо зарекомендовали себя, планируется нарастить их поставку вдвое, заявил 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

РИА Новости

«Хорошо зарекомендовали себя зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». В этом году нарастим их поставки почти в два раза», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент Владимир Путин заявлял, что российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в ходе спецоперации, а на международных рынках их расхватывают как горячие пирожки.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия «Панцирь» устанавливается на гусеницы, колёса, прицеп либо стационарно. Управляется двумя или тремя операторами, он работает по целям автоматическими пушками и управляемыми ракетами со слежением. Задача «Панциря» — защита объектов от средств воздушного нападения. Обладает многоканальной системой захвата и сопровождения целей.

Данный ЗРК может обнаруживать до 30 целей, а обстреливать — четыре, процесс может управляться как автономно, так и полуавтономно, а также и в ручном режиме.