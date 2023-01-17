Москва, 17 января, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало видео о том, как работает многофункциональный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1». Заместитель начальника расчёта, оператор ЗРПК Михаил рассказал об особенностях функционирования военной техники, подчеркнув, что комплекс может работать в любую погоду.

Mil.ru Комплекс «Панцирь-С»

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«Может обнаруживать, обстреливать ракеты. Обнаруживать до 30 целей, а обстреливать — четыре цели. Данный процесс может управляться как автономно, так и полуавтономно (обнаруживать автоматически, обстрел — в ручном режиме, оператором), а может просто в ручном», — рассказал Михаил.

В боевом расчёте состоит три человека: водитель-механик, заместитель начальника расчёта (он же оператор) и начальник расчёта, также отметили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что функция зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С1» — обеспечивать защиту подразделений ВС РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Министерством обороны РФ были опубликованы кадры, на которых военнослужащие России выполняют боевые задачи при помощи техники. В том числе на видео показана работа экипажей многоцелевых ударных вертолётов.