Тула, 2 февраля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в ходе спецоперации, а на международных рынках их расхватывают как горячие пирожки, заявил 2 февраля президент России Владимир Путин.

Николай Гынгазов/ТАСС

По его словам, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса заказов под «завязку».

«Панцири» — в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват — как горячие пирожки», — сказал глава государства в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.

Как передавало ИА Регнум, зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия «Панцирь» устанавливается на гусеницы, колёса, прицеп либо стационарно. Управляется двумя или тремя операторами, он работает по целям автоматическими пушками и управляемыми ракетами со слежением. Задача «Панциря» — защита объектов от средств воздушного нападения. Обладает многоканальной системой захвата и сопровождения целей.

Данный ЗРК может обнаруживать до 30 целей, а обстреливать — четыре, процесс может управляться как автономно, так и полуавтономно, а также и в ручном режиме.