Москва, 23 апреля, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Украинские военные целенаправленно размещаются в жилых домах в городе Орехове Запорожской области. Об этом рассказал военнопленный, сообщает 23 апреля Lenta.ru.

РИА Новости/Павел Лисицын

По словам пленного, его привезли в Орехов по центральной дороге и разместили в подвале какого-то дома. Военные, отметил он, занимают дома, принадлежавшие местным жителям.

Некоторые жители остаются в подвалах домов, несмотря на разрушения из-за обстрелов. Огонь по домам вели из-за находящихся там бойцов ВСУ, пояснил он.

Бывший боец ВСУ рассказал, что Орехов разрушен, там разбомблены дороги и дома, некоторые — вплоть до фундамента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ распространило кадры с бойцами ВСУ, которые сдались в плен на купянском направлении. Командир российских штурмовиков с позывным Лось рассказал, что в ходе боя «приглушило» украинского старшего лейтенанта. В плен попали ещё два бойца. Как оказалось, удалось сбежать капитану ВСУ, бросившему документы и оружие. Штурмовики передали пленных на тыловые позиции.

По данным военного ведомства, за неделю с 13 по 19 апреля в российский плен сдались 27 бойцов ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 14 апреля сообщил о росте числа взятых в плен украинских военных. Он объяснил это увеличением количества наступательных действий с российской стороны. Кимаковский также рассказал о случаях, когда бойцам ВСУ, желающим сдаться в плен, свои стреляли в спину.