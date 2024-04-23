Над Белгородской областью сбили 4 снаряда РСЗО «Ольха» — 790-й день СВО
МО: над Белгородской областью сбили 4 снаряда РСЗО «Ольха» — 790-й день СВО
Наступивший 790-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о пресечении в ночь на 23 апреля попытки атаковать Белгородскую область четырьмя снарядами, выпущенными врагом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Все они были сбиты дежурными средствами ПВО, информирует Минобороны.
В белгородском посёлке Разумное вражеский снаряд прилетел во двор частного жилого домовладения.
«Выбиты окна и посечён фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля», — проинформировал ранее в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Тем временем в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины были обнаружены позиции и наблюдательный пункт украинских боевиков. Шквальным огнём их уничтожили расчёты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы.
На авдеевском направлении спецназовцы группировки войск «Центр» тактическим приёмом уничтожили опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы украинских боевиков.
Оперативно прибыть на огневую позицию миномётчикам помог расчёт беспилотников. По полученным от них координатам российское бойцы развернули орудие и поразили вражескую цель серией из нескольких выстрелов. А затем свернули орудие и скрылись.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.