Наступивший 790-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о пресечении в ночь на 23 апреля попытки атаковать Белгородскую область четырьмя снарядами, выпущенными врагом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Все они были сбиты дежурными средствами ПВО, информирует Минобороны.

Vilkha MLRS Пуск ракет РСЗО «Ольха»

В белгородском посёлке Разумное вражеский снаряд прилетел во двор частного жилого домовладения.

«Выбиты окна и посечён фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля», — проинформировал ранее в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Тем временем в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины были обнаружены позиции и наблюдательный пункт украинских боевиков. Шквальным огнём их уничтожили расчёты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы.

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На авдеевском направлении спецназовцы группировки войск «Центр» тактическим приёмом уничтожили опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы украинских боевиков.

Оперативно прибыть на огневую позицию миномётчикам помог расчёт беспилотников. По полученным от них координатам российское бойцы развернули орудие и поразили вражескую цель серией из нескольких выстрелов. А затем свернули орудие и скрылись.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.