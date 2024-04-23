Авдеевка, ДНР, 23 апреля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Спецназовцы группировки войск «Центр» уничтожили тактическим приёмом из кочующего миномёта опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы украинских боевиков на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел из миномёта

Замаскированный опорный пункт ВСУ был обнаружен расчётом беспилотников. Координаты были оперативно переданы миномётчикам, которые прибыли на огневую позицию, развернули орудие и серией из нескольких выстрелов по навесной траектории разбили «опорник» и средства РЭБ.

После удачного хода бойцы свернули орудие и скрылись.

Быстрая смена огневой позиции позволяет защитить личный состав расчёта от ответного удара противника, который активно ведёт воздушную разведку, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, захваченный в ходе спецоперации на Украине немецкий трофей в виде танка Leopard появился на кадрах Минобороны России. Боевая машина была доставлена с передовой с авдеевского направления в ремонтное подразделение российской группировки войск «Центр».

Палата представителей Конгресса США с опозданием одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 60 млрд долларов. По мнению опрошенных агентством Reuters экспертов, за время согласования ситуация на фронте сильно поменялась не в пользу ВСУ.

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